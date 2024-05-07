Apple представила рекордно тонкий iPad Pro с OLED-дисплеем с совершенно новым ИИ-чипом M4

Apple представила рекордно тонкий iPad Pro с OLED-дисплеем с совершенно новым ИИ-чипом M4Получилось явно мажорное обновление
Они оснащены новейшим чипом M4, следующим поколением процессоров Apple Silicon, который значительно повышает производительность устройств.
Одной из ключевых особенностей новых планшетов является OLED-дисплей, обеспечивающий более насыщенный контраст и яркость.
Новые iPad Pro получили ультратонкий корпус: толщина 11-дюймовой модели составляет 5.3 мм, а 13-дюймовой — всего 5.1 мм, что делает его самым тонким продуктом Apple на сегодняшний день.
Дисплеи новых моделей поддерживают пиковую яркость HDR до 1600 нит и обеспечивают более яркие светлые участки и глубокие черные тона по сравнению с предыдущими панелями MiniLED. Apple называет эту технологию Ultra Retina XDR display.
Новый 10-ядерный процессор обеспечивает увеличение производительности на 50% по сравнению с предыдущим чипом M2. GPU нового поколения поддерживает аппаратный трассировщик лучей и mesh shading, что позволяет ускорить рендеринг в четыре раза.
При этом главное предназначение нового процессора — ИИ-задачи. О том, чего стоит ждать от этого нововведения, компания обещала рассказать подробнее позже.