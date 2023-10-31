Apple представила самые мощные процессоры для компьютеров — M3, M3 Pro и M3 Max

Новинки созданы с использованием передовой 3-нанометровой технологии, что позволило упаковать больше транзисторов на меньшей площади, улучшив скорость и эффективность.

Сообщается, что M3, M3 Pro и M3 Max предлагают значительные улучшения в производительности и новые возможности для Mac. Новое поколение GPU обеспечивает рекордный скачок в графической архитектуре, увеличивая скорость рендеринга до 2,5 раз по сравнению с семейством чипов M1.

Процессоры обладают улучшенными ядрами производительности и эффективности, а также более быстрым Neural Engine. Кроме того, новый мультимедийный движок теперь поддерживает декодирование AV1, обеспечивая более эффективный и качественный просмотр видео от стриминговых сервисов.

«Apple Silicon полностью переопределил опыт использования Mac. Каждый аспект его архитектуры разработан с учетом производительности и энергоэффективности», — заявил Джони Сруджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям.

Новые процессоры поддерживают до 128 ГБ единой памяти, открывая новые рабочие возможности, которые ранее были немыслимы на ноутбуке. Они также обладают улучшенным Neural Engine для ускорения машинного обучения и расширенным мультимедийным движком для аппаратного ускорения самых популярных видеокодеков.