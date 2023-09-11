Apple представит iPad Air 6 на базе «компьютерного процессора» M2 уже в октябре

Эта информация была раскрыта в китайских социальных сетях и вызвала большой интерес среди поклонников продукции Apple.

Ожидается, что новый iPad Air будет работать на базе процессора M2, который ранее использовался в компьютерах бренда. Это может сделать новый планшет одним из самых мощных в линейке Apple, предоставляя пользователям высокую производительность и множество интересных возможностей.

Пока что нет подтвержденной информации о других характеристиках устройства или его стоимости.

Однако, учитывая предыдущие релизы и стратегию Apple, можно ожидать, что новый iPad Air будет представлен с рядом инноваций и улучшений по сравнению с предыдущими моделями.