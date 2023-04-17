Apple представит новые MacBook уже летом на WWDC 2023

По словам авторитетного инсайдера и журналиста Марка Гурмана, новые ноутбуки Apple «вероятно, не будут» оснащены чипом следующего поколения Apple M3. Вместо этого они будут работать на процессорах M2.

И если с MacBook Air 15” это ещё можно понять, то что тогда планирует представлять компания в случае с MacBook Air 13” и MacBook Pro 13”, которые и так выпускались с данной SoC — неясно.

Напомним, что слухи о разработки увеличенной версии MacBook Air появились в Сети ещё в начале 2021 года. И судя по последним данным, Apple уже в одном шаге от его анонса.

Так, поставщики компании, якобы, наращивают производство 15-дюймовых дисплейных панелей для ноутбука, а само устройство недавно появилось в журналах разработчиков App Store.

Напомним, что открытие конференции WWDC 2023 состоится уже 5 июня. На нём, помимо железных новинок, стоит ждать анонса новых iOS, iPadOS, macOS и watchOS.