Apple представит новые ноутбуки на фирменном процессоре с 64 ГБ оперативной памяти до конца лета

По всей видимости, компания уже совсем скоро исправит эту оплошность — судя по имеющимся данным, уже до конца лета 2021 года нас ждёт свежий анонс. В рамках него нам покажут долгожданные MacBook Pro 14” и 16” с новым дизайном, сообщает 9to5Mac..

Более того — в ноутбуки Apple наконец-то вернутся магнитная зарядка MagSafe, HDMI-порт и SD-картридер.

Но вишенкой на торте должны стать высокопроизводительные процессоры (Jade C-Chop и Jade C-Die с 16 или 32 графическими ядрами), а также до 64 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, MacBook Pro M1 (2020) может предложит 16 ГБ в своей максимальной комплектации.