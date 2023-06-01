Apple представит сразу несколько новых компьютеров Mac на грядущей WWDC 2023, несмотря на слухи об обратном

Ранее Гурман сообщал о разработке MacBook Air с увеличенным 15-дюймовым дисплеем и чипом M2. Именно его, судя по всему, компания представит в рамках грядущего мероприятия.

Кроме того, Гурман упомянул, что Apple тестирует высокопроизводительные компьютеры Mac с чипами M2 Max и непредставленным чипом M2 Ultra, что, возможно, указывает на обновление Mac Studio.

Инсайдер также отметил, что возможно появление Mac с ещё неанонсированным чипом M3, включая MacBook Air и iMac. Однако выпуск iMac может быть задержан до II половины года.

Помимо компьютеров, на WWDC 2023 стоит ждать новых iOS, iPadOS, macOS и главную «звезду вечера» — первый AR/VR-шлем Apple.