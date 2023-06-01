Apple представит сразу несколько новых компьютеров Mac на грядущей WWDC 2023, несмотря на слухи об обратном

Apple представит сразу несколько новых компьютеров Mac на грядущей WWDC 2023, несмотря на слухи об обратномПрезентация обещает быть очень насыщенной
По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple представит «несколько» новых компьютеров Mac на конференции WWDC 2023, которая стартует уже 5 июня.
Ранее Гурман сообщал о разработке MacBook Air с увеличенным 15-дюймовым дисплеем и чипом M2. Именно его, судя по всему, компания представит в рамках грядущего мероприятия.
Кроме того, Гурман упомянул, что Apple тестирует высокопроизводительные компьютеры Mac с чипами M2 Max и непредставленным чипом M2 Ultra, что, возможно, указывает на обновление Mac Studio.
Инсайдер также отметил, что возможно появление Mac с ещё неанонсированным чипом M3, включая MacBook Air и iMac. Однако выпуск iMac может быть задержан до II половины года.
Помимо компьютеров, на WWDC 2023 стоит ждать новых iOS, iPadOS, macOS и главную «звезду вечера» — первый AR/VR-шлем Apple.