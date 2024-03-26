Apple придумала как сделать MacBook полностью стеклянным

Оба варианта MacBook, судя по патенту, будут оснащены сенсорным экраном. Это не первый раз, когда Apple экспериментирует с сенсорными дисплеями на Mac, но в этот раз компания, кажется, настроена серьезно.

Официальной информации о сроках выхода MacBook из стекла пока нет.