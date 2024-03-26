Apple придумала как сделать MacBook полностью стеклянным

Опубликовано 26 марта 2024, 19:07
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Apple придумала как сделать MacBook полностью стекляннымЕсть еще и гибридный металлический вариант
Apple не перестает удивлять!
В Сети обнаружен патент компании на MacBook из стекла — футуристичный лэптоп, который может стать настоящим прорывом в дизайне ноутбуков.
Патент описывает два варианта MacBook:
- Полностью стеклянный: крышка и корпус выполнены из цельного куска стекла, что придает устройству невероятно стильный и минималистичный вид.
- Сочетание стекла и металла: металлическая рамка по периметру обеспечивает дополнительную прочность, а стеклянные вставки добавляют изюминку дизайну.
Оба варианта MacBook, судя по патенту, будут оснащены сенсорным экраном. Это не первый раз, когда Apple экспериментирует с сенсорными дисплеями на Mac, но в этот раз компания, кажется, настроена серьезно.
Официальной информации о сроках выхода MacBook из стекла пока нет.