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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 марта 2024, 19:07
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Apple придумала как сделать MacBook полностью стеклянным

Есть еще и гибридный металлический вариант
Apple не перестает удивлять!

В Сети обнаружен патент компании на MacBook из стекла — футуристичный лэптоп, который может стать настоящим прорывом в дизайне ноутбуков.

Патент описывает два варианта MacBook:

  • Полностью стеклянный: крышка и корпус выполнены из цельного куска стекла, что придает устройству невероятно стильный и минималистичный вид.
  • Сочетание стекла и металла: металлическая рамка по периметру обеспечивает дополнительную прочность, а стеклянные вставки добавляют изюминку дизайну.

© Patent Public Search

Оба варианта MacBook, судя по патенту, будут оснащены сенсорным экраном. Это не первый раз, когда Apple экспериментирует с сенсорными дисплеями на Mac, но в этот раз компания, кажется, настроена серьезно.

Официальной информации о сроках выхода MacBook из стекла пока нет.

Источник:Patent Public Search
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MacBook
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#ноутбук
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#Apple