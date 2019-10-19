Apple приготовилась засудить производителей, которые копируют дизайн MacBook Air
Но стоит отметить, что в отличие от “патентных заявок”, которые предоставляют публике полноценное изложение со всеми подробностями изобретения, то, что Гонконгское ведомство предоставило Apple, ограничивается лишь предоставлением широкой общественности патентных данных — ни слова о дополнительных спецификациях, особенно связанных с дизайном, не переходит в публичное поле.
Что интересно, несмотря на то, что Apple владеет правами на внешний вид своих устройств, она практически никогда не пользуется данным правом в суде. Были случаи, когда компания подавала в суд на Samsung за копирование внешнего вида iPhone, но в итоге и тот инцидент как-то замяли, несмотря на то, что изначальной корейского гиганта обязали выплатить более 1 млрд долларов. Так что и на этот раз, скорее всего, вряд ли кого-то станут судить даже за откровенное воровство внешнего вида ноутбуков от Apple.