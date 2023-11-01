Apple признала сенсорные клавиши в ноутбуках ошибкой и свернула продажи моделей с Touch Bar

Touch Bar была нужна для альтернативного ввода данных, но не пользовалась популярностью, поэтому в компании решили отказаться от этого элемента клавиатуры. При этом Apple отказалась и от 13" MacBook с сенсорной панелью.

«Хотя у сенсорной панели были свои поклонники, она не была достаточно популярной, чтобы Apple могла придерживаться этого элемента в долгосрочной перспективе», — сообщил журналист издания The Verge Джей Питерс.