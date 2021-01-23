Apple выпустит MacBook с поддержкой 5G

Судя по данным инсайдеров, яблочная компания вовсю занимается разработкой MacBook с 5G и Face ID, который дебютировал в iPhone X в 2017 году, пишет 9to5Mac. Но если MacBook Pro и Air с новым дизайном могут увидеть свет уже в 2021 году, на появление ноутбуков компании с мобильным интернетом в ближайшее время рассчитывать всё же не стоит.