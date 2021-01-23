Apple выпустит MacBook с поддержкой 5G
Судя по данным инсайдеров, яблочная компания вовсю занимается разработкой MacBook с 5G и Face ID, который дебютировал в iPhone X в 2017 году, пишет 9to5Mac. Но если MacBook Pro и Air с новым дизайном могут увидеть свет уже в 2021 году, на появление ноутбуков компании с мобильным интернетом в ближайшее время рассчитывать всё же не стоит.
Apple уже разработала технологию, которая обеспечит компьютеры Mac возможностью работы в сотовых сетях. В том числе у Apple есть уже возможность для интеграции системы распознавания лица Face ID, но наверное ни одна из этих функций не появится в ближайшее время.
Напомним, что согласно последним данным, в 2021 году Apple представит от 3 до 4 ноутбуков. Уже озвученные ранее MacBook Pro 14” и 16” с MagSafe, но без Touch Bar. Также от купертиновцев ждут новые MacBook Air на 13” и, возможно, 15”. Все перечисленные устройства должны получить чипы Apple M1X (или M2) в качестве основы.