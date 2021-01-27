Apple работает над сверхпрочными iPhone и MacBook из титана

По словам специалистов, титановые ноутбуки и смартфоны будут не только более прочными, но и компактными, пишет 9to5Mac. Связано это с тем, использование данного материала подразумевает меньшую толщину стенок девайсов.

Отметим, что ранее Apple уже выпускала ноутбуки из сверхпрочного материала. Правда, было это гораздо раньше, чем линейка MacBook успела появиться на свет. Речь идёт об уже ставших легендарными PowerBook G4 Titanium, производившихся с 2001 по 2003 годы. Что же до сроков появления титановых MacBook и уж тем более iPhone — об этом пока нет никакой точной информации.