Apple раскрыла подробности о новых MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
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Apple раскрыла подробности о новых MacBook ProНас ждёт ещё более чёткий дисплей
Чуть ранее Apple выпустила седьмую тестовую версию новейшей macOS Monterey. И сама того не желая, яблочная компания раскрыла интересные подробности о грядущих MacBook Pro, анонс которых ожидается в ближайшие месяцы.
В коде, отвечающем за поддерживаемые приложением System Information, энтузиасты обнаружили два необычных разрешения — «3456 x 2234 Retina» and «3024 x 1964 Retina». Оба этих варианта не соответствуют ни одному из вышедших на сегодняшний день аппарату Apple, пишет MacRumors.
Из этого журналисты и пользователи сделали один простой вывод — перед нами официальные характеристики дисплеев новых MacBook Pro 14” и 16”.
Напомним, что согласно прежним утечкам, новые ноутбуки Apple будут основаны на базе чипа M1X. При этом их отличительной особенностью станет даже не SoC. Главной «фишкой» устройств должно стать возвращение портов USB-A, HDMI и SD-картридера, впервые с момента исчезновения в 2016 году.