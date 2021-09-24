Apple раскрыла подробности о новых MacBook Pro

Из этого журналисты и пользователи сделали один простой вывод — перед нами официальные характеристики дисплеев новых MacBook Pro 14” и 16”.

Напомним, что согласно прежним утечкам, новые ноутбуки Apple будут основаны на базе чипа M1X. При этом их отличительной особенностью станет даже не SoC. Главной «фишкой» устройств должно стать возвращение портов USB-A, HDMI и SD-картридера, впервые с момента исчезновения в 2016 году.