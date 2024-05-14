Apple раскрыла тайну, почему компания не выпускает MacBook с сенсорным экраном

В интервью с The Wall Street Journal, вице-президент Apple по маркетингу продуктов Mac и iPad Том Богер объяснил различия между iPad и Mac, а также затронул вопрос о возможности выпуска сенсорного Mac.

По словам Богера, Apple не рассматривает iPad и Mac как конкурирующие устройства. Вместо этого они дополняют друг друга. iPad создан для «первичного взаимодействия через сенсорный экран», в то время как Mac предназначен для «косвенного управления» с помощью клавиатуры, мыши и/или трекпада.

Возникает естественный вопрос: выпустит ли Apple когда-нибудь Mac с сенсорным экраном? Джоанна Штерн попыталась получить ответ от Богера несколько раз, но он остался непреклонен: iPad предназначен для сенсорного управления, а Mac — нет.

«macOS — это совсем другая парадигма вычислений», — объяснил он. Многие пользователи обладают обоими типами устройств и рассматривают iPad как способ «расширения» работы с Mac благодаря функции Continuity, которая позволяет легко работать на разных устройствах.