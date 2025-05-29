Apple расширила программу домашнего ремонта устройств и на iPad

Сеансы устранения неполадок с помощью Apple Diagnostics также доступны для проверки и решения распространённых проблем. Поддерживаемые модели включают iPad Air (M2 и более поздние), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) и iPad начального уровня (A16), с возможностью приобретения компонентов для негарантийного ремонта.

Программа домашнего ремонта, начавшаяся в 2022 году, постепенно расширяется, включая запчасти для iPhone и Mac. Кроме того, Apple запустила программу Genuine Parts Distributor Program, позволяя ремонтным предприятиям заказывать детали и комплектующие, даже если они не имеют сервисных отношений с вендором.