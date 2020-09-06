В ближайшее время от Apple ожидают появления первых ноутбуков, построенных на базе фирменных ARM-процессоров компании, которые должны прийти на смену чипам от Intel. По всей видимости, помимо нового типа “сердца” своих портативных компьютеров, компания может представить еще кое-что интересное. Так, например, стало известно о том, что Apple разработала новую конструкцию клавиатуры для собственных ноутбуков.