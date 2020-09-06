Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:14
Apple разработала новую конструкцию клавиатуры для собственных ноутбуков
Выглядит как минимум интересно
В ближайшее время от Apple ожидают появления первых ноутбуков, построенных на базе фирменных ARM-процессоров компании, которые должны прийти на смену чипам от Intel. По всей видимости, помимо нового типа “сердца” своих портативных компьютеров, компания может представить еще кое-что интересное. Так, например, стало известно о том, что Apple разработала новую конструкцию клавиатуры для собственных ноутбуков.
Один из последних патентов компании демонстрирует, как с помощью новейших разработок купертиновцев, будущие MacBook получат необычную конструкцию клавиатуры. С ее помощью компания сможет облегчить использование ноутбука в течение долгого времени — для этого область печати портативных компьютеров предлагается поднимать вместе с экраном. За реализацию новой возможности должен отвечать специальный механизм, расположенный непосредственно под самой клавиатурой.
К слову, кроме как для удобства печатания на MacBook, новая конструкция клавиатуры также может послужить эффективным методом для улучшения охлаждения ноутбуков Apple.