Apple сама не знает, когда выпустит первый складной iPad

Однако появление складного iPad может быть отложено из-за этого перехода. OLED на iPad и Mac. По информации от индустрии, первый MacBook с OLED-дисплеем ожидается не раньше «II половины 2025 года». Он находится в разработке, но дополнительных деталей пока нет.

За последний год появилось много разных слухов о том, какой MacBook станет первым с OLED. Аналитик Росс Янг утверждает, что MacBook Air первым перейдет на новую технологию, с активной разработкой 13,4-дюймового OLED-дисплея.

В настоящее время Apple сосредотачивает усилия на переводе линейки iPad на технологию OLED. При этом у компании пока нет четкого графика для выпуска складных iPad.

Ранее Янг предсказывал, что первое складное устройство от Apple появится не раньше 2025 года. Также сообщалось, что компания рассматривает возможность создания складного ноутбука с диагональю 20.5 дюйма.