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Apple сделает iPad ещё на один шаг ближе к собственным компьютерам Mac

Но всё ещё не начнёт устанавливать на них macOS
Уже совсем скоро пройдёт ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2022. В рамках неё нас ждут анонсы сразу несколько ОС от Apple.
Apple сделает iPad ещё на один шаг ближе к собственным компьютерам Mac

В том числе купертиновцы представят долгожданный iPadOS 16. И если верить данным интернет-инсайдеров, система сделает планшеты iPad ещё ближе к Mac.

Так, например, компания обновит интерфейс окна многозадачности — теперь пользователи смогут без труда переключаться с текущей задачи на просмотр всего списка открытых приложений.

Также нас ждёт появление возможности изменять размер окон. Это, в свою очередь, сделает iPadOS 16 ещё больше похожей на macOS — настольную операционку Apple. При этом важно помнить, что компания неоднократно заявляла, что у неё нет планов переносить планшеты на рельсы настольной ОС.

Источник:Wccftech
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