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Apple сделает новые iPad недорогими планшетами
При этом новый iPad mini станет более безрамочным
Совсем недавно состоялся анонс нового недорогого iPhone — iPhone SE (2020). Устройство, цена на которое начинается от 399 долларов, оказалось крайне успешным, что явно не могло не порадовать руководство Apple. И, судя по всему, именно на фоне сверхпопулярности нового смартфона, компания решила сделать новые iPad также недорогими планшетами.
По крайней мере именно об этом заявил авторитетный интернет-аналитик Минг-Чи Куо, который не раз предсказывал планы компании, в том числе и намерение выпустить недорогой iPhone весной текущего года. По его словам, уже в самое ближайшее время Apple выпустит сразу два новых планшета на 10,8 и 8,5-9 дюймов. При этом новый iPad mini сможет похвастаться увеличенным экраном при сохранении прежних габаритов.
Еще одним устройством, выход которого стоит ожидать в ближайшие пару лет, станет гарнитура дополненной реальности Apple Glasses (название предположительное) — данное устройство, по данным Куо, появится в продаже уже в 2022 году.