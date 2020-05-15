Apple сделает новые iPad недорогими планшетами

По крайней мере именно об этом заявил авторитетный интернет-аналитик Минг-Чи Куо, который не раз предсказывал планы компании, в том числе и намерение выпустить недорогой iPhone весной текущего года. По его словам, уже в самое ближайшее время Apple выпустит сразу два новых планшета на 10,8 и 8,5-9 дюймов. При этом новый iPad mini сможет похвастаться увеличенным экраном при сохранении прежних габаритов.

Еще одним устройством, выход которого стоит ожидать в ближайшие пару лет, станет гарнитура дополненной реальности Apple Glasses (название предположительное) — данное устройство, по данным Куо, появится в продаже уже в 2022 году.