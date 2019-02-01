Apple сделает в MacBook стеклянную клавиатуру

В ноутбуках MacBook Pro уже есть сенсорный тачбар над клавиатурой. Патент описывает дальнейшее развитие событий в этом направлении. Стеклянная панель не будет полностью гладкой, чтобы можно было находить кнопки «вслепую» на нёй предусмотрены неровности. Клавиши получат возможность тактильной отдачи, имитируя работу обычной клавиатуры.

Помимо очевидных минусов для пользователей, привыкших много работать с текстами, у такой разработки есть и плюсы. Подумайте сами, клавиатуру, которую почти невозможно залить кофе и которая не боится пыли! Кроме того, проблема с раскладкой и адаптацией под конкретный язык станет решаться простыми настройками ПО.