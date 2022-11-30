Apple согласилась заплатить владельцам дефектных компьютеров из-за коллективного иска

Коллективный иск был подан ещё в 2018 году пользователями MacBook из Калифорнии, Флориды, Иллинойса, Мичигана, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Вашингтона. Речь идёт о MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, выпущенных в 2015 и 2016 годах.

Истцы утверждают, что Apple знала о проблемах в клавиатуре этих компьютеров, имеющую конструкцию «бабочка», но скрыла информацию от покупателей. Клавиатура часто залипала и ломалась. Сервисы Apple ремонтировали устройства бесплатно, но поломки продолжались, из-за чего пользоваться компьютерами было проблематично.

В итоге Apple согласилась выплатить $50 млн. При этом $13,6 млн компания выплатит сопровождавшим процесс адвокатам, $2 млн пойдут на судебные издержки, $1,4 млн — на административные расходы. Остальные деньги получат истцы.