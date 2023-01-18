Apple сравнила свой новый мощнейший чип M2 Max с процессором Intel четырёхлетней давности

Оба чипа будут использоваться в новых ноутбуках компании — MacBook Pro 14” и 16”. В основе SoC лежит 5-нм технологический процесс, при этом M2 Pro получил 40 млрд транзисторов, а M2 Max — 67 млрд.

Но куда интереснее то, с чем компания решила сравнить свои новейшие чипы. На слайде официальной презентации Apple можно заметить, что Max-версия SoC в 6,5 раз быстрее некоего процессора Intel Core i9, а вариант Pro производительнее «всего лишь» в 3,9 раз:

Специалисты выяснили, что за неназванным решением Intel стоит модель, выпущенная в 2019 году. Это четыре года назад и почти за 12 месяцев до релиза первого чипа Apple Silicon — M1.

Напомним, что помимо MacBook Pro, новые Apple M2 и M2 Pro получила портативный ПК компании — Mac mini.