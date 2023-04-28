Apple свернула техподдержку Mac и iPad для российских пользователей

15:07, 28 апреля 2023
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Apple свернула техподдержку Mac и iPad для российских пользователейЭто подтвердили сотрудники российского представительства компании
Сотрудники российского представительства Apple подтвердили, что компания больше не оказывает техническую поддержку пользователям Mac и iPad.
В российском сегменте техподдержки сейчас нет даже соответствующих отделов. Обратиться нельзя по любой модели Mac и iPad. Сотрудники не вправе «создавать тикеты и заниматься обслуживанием планшетов и компьютеров…».
Поддержка осталась только для iPhone, Apple Watch и по выставлению счетов.