Apple свернула техподдержку Mac и iPad для российских пользователей

В российском сегменте техподдержки сейчас нет даже соответствующих отделов. Обратиться нельзя по любой модели Mac и iPad. Сотрудники не вправе «создавать тикеты и заниматься обслуживанием планшетов и компьютеров…».

Поддержка осталась только для iPhone, Apple Watch и по выставлению счетов.