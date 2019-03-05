Apple тайком исправила «негарантийный» брак в MacBook Pro

Компания Apple без всякого шума и фанфар устранила конструктивный недостаток в ноутбуках MacBook Pro, который приводил к необходимости дорогостоящего ремонта. Об этом сообщил ресурс iFixit, известный своими «разборками» и инструкциями по ремонту.

Дело в том, что в ноутбуках MacBook Pro, начиная с 2016 года, появилась неприятная «особенность». Проблему окрестили в западных СМИ Flexgate. Шлейф, соединяющие экран с материнской платой оказался слишком коротким и хлипким. В результате, при открытии крышки ноутбука возникала опасность повреждения шлейфа, что приводило к проблемам с изображением на дисплее.

Поскольку шлейф припаян к материнской плате намертво, ремонт шлейфа стоимостью в 6 долларов выливалась в замену ещё и материнской платы. В результате, ремонт мог обойтись в 600-700 долларов. Проблема усугублялась тем, что Apple не только не признала её существование, но и отказывалась считать её гарантийным случаем.

Как заметили специалисты iFixit, Apple перешла на использование шлейфов с увеличенной длинной — на 2 мм. Может показаться, что это ерунда, но по мнению специалистов такая «ерунда» существенно снижает риск поломки.