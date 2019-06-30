Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска. Об этом говорится во внутреннем документе, распространённом в официальных розничных магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах.

Документ попал в руки журналистов профильного ресурса MacRumors от «надёжного» источника.

В этом документе говорится, что Apple обнаружила у «очень небольшого количества» MacBook Air 2018 проблемы с материнской платой. Что именно не так с материнскими платами в документе не уточняется, но Apple готова предоставить бесплатную замену материнок.

Владельцы таких ноутбуков должны получить электронное письмо от службы поддержки Apple с дальнейшими инструкциями. Владельцу потребуется обратиться в магазин или сервисный центр, там у ноутбука проверят серийный номер по внутренней системе. Бесплатная замена проблемной материнской платы возможна в течение четырёх лет с момента первоначальной покупки ноутбука.