Apple тайно реализовала "заботу" об аккумуляторах в собственных ноутбуках

Как сообщает Apple на собственном сайте, новая функция была разработана для продления срока службы аккумулятора, в первую очередь за счет снижения скорости его химического старения. Работает система крайне хитро - она отслеживает историю изменения температуры и схемы зарядки аккумулятора, при этом, в результате постоянного “обучения” привычкам пользователя, самостоятельно выбирает тот момент, когда ноутбук не нуждается в зарядке, даже несмотря на подключенный зарядный кабель.

Стоит отметить, что новая функция доступна лишь владельцам ноутбуков Apple с портами Thunderbolt 3, которые работают на macOS Catalina 10.15.5 и новее.