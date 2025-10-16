Apple убрала зарядку из комплекта MacBook Pro M5 для Европы и Британии

Теперь при покупке ноутбука пользователи получат только сам компьютер и кабель USB-C — без фирменного адаптера питания.

Компания объясняет решение требованиями директивы WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), регулирующей обращение с электронными отходами.

Согласно этим нормам, производители должны сокращать количество аксессуаров, дублирующих уже имеющиеся у пользователей, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

Ранее под аналогичные правила уже попали iPad Air и iPad Pro, а теперь ограничения распространились и на MacBook Pro с чипом M5. При этом американская версия ноутбука всё ещё комплектуется адаптером.

Модели с чипами M4 Pro и M4 Max также по-прежнему поставляются с блоками питания мощностью 70 и 96 Вт, а MacBook Air M4 — с адаптерами на 30 и 35 Вт.

Однако аналитики отмечают, что после перехода всех устройств на процессоры M5, зарядные устройства, скорее всего, полностью исчезнут из комплекта поставки.