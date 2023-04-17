Apple установит в новые iPad Pro более дешёвые дисплеи

Ожидается, что она сделает гибридные OLED-панели ещё тоньше и снизит производственные издержки — дисплеи станут дешевле.

Судя по имеющимся данным, данная гибридная технология сочетает в себе жёсткий OLED-стеклянный субстрат и гибкий слой OLED-пленки (TFE). Это делает новинку тоньше традиционного OLED и дешевле гибкого OLED, так как не требуется задняя подсветка.

Ожидается, что новый тип экраном будет внедрён в линейку iPad Pro. При этом, что интересно, сообщения о данной технологии можно проследить ещё с августа 2022 года, когда говорилось, что Apple может внедрить её в свои планшеты до 2024 года.

Сегодняшний отчёт указывает, что LG будет использовать новую технологию только в своей восьмом поколении OLED-продуктов, в то время как iPad 2024 продолжат производиться на базе текущего шестого поколения.