Apple в срочном порядке переводит сборку ноутбуков и планшетов за пределы Китая

Компания Apple вынуждена перевести сборку своих устройств за пределы Китая в связи с обострившимися отношениями между Китаем и США. Об этом рассказало индонезийское издание DetikInet.

По данным источника, один из крупнейших партнёров-сборщиков Apple, компания Pegatron начнёт производство планшетов iPad и ноутбуков MacBook в Индонезии в июне.

Компания заключила контракт с производителем Sat Nusapersada в Батаме на сборку устройств на мощностях индонезийской компании. Также Pegatron потратит 300 миллионов долларов на переоборудование двух заводов в Индонезии.

Такой ход связан с повышенным пошлинами, которые начнут действовать с июня и съедят часть прибыли Apple, если оставить производство в Китае.