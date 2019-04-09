Apple возродит огромный MacBook Pro

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний о продукции Apple на ближайшие годы.

По данным источника, в первой половине 2021 года Apple выпустит новые ноутбуки MacBook Pro диагональю 15 и 17 дюймов. Отметим, что 17-дюймовые MacBook Pro выпускались только до 2012 года, на данный момент доступны MacBook Pro диагоналями 13 и 15 дюймов. Аналитик предсказывает «полностью новый» дизайн для этих ноутбуков. Кроме того, у 13-дюймового MacBook Pro может появиться опция с 32 ГБ оперативной памяти.

В четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 ожидаются новые iPad диагональю 10 и 12 дюйма. Во втором или третьем квартале текущего года аналитик предсказывает появление 31,6-дюймового монитора Apple Display с разрешением 6K. Когда-то Apple выпускала профессиональные мониторы для дизайнеров. И вот теперь, компания решила вернуться в этот сегмент.