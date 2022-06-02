Apple впервые перевезла часть сборки iPad из Китая

По данным наших коллег из Nikkei Asia, купертиновцы впервые решили перевезти часть сборки новых iPad из Китая во Вьетнам. Причиной этого были названы строгие ограничения по коронавирусу в Шанхае и его окрестностях.

Так, оказалось, что Apple из-за этого столкнулась с многомесячными сбоям в цепи поставок.

Что интересно, инсайдеры заявляют, что разговоры о переносе производства во Вьетнам стартовали ещё в начале 2021 года. При этом одной из причин задержек реализации были названы прошлогодние проблемы.

Известно, что с созданием новых производственных линий для iPad во Вьетнаме IT-гиганту помогла китайская компания BYD. Именно на этих линиях в ближайшее время запустится малое производство «яблочных» планшетов.