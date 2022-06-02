Apple впервые перевезла часть сборки iPad из Китая

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Apple впервые перевезла часть сборки iPad из КитаяКомпания не меняла своих привычек более 10 лет
С самого релиза iPad в далёком 2010 году, компания Apple производила устройство на территории Китая, на заводах Foxconn. Но нестабильная ситуация с COVID-19 всё изменила.
По данным наших коллег из Nikkei Asia, купертиновцы впервые решили перевезти часть сборки новых iPad из Китая во Вьетнам. Причиной этого были названы строгие ограничения по коронавирусу в Шанхае и его окрестностях.
Так, оказалось, что Apple из-за этого столкнулась с многомесячными сбоям в цепи поставок.
Что интересно, инсайдеры заявляют, что разговоры о переносе производства во Вьетнам стартовали ещё в начале 2021 года. При этом одной из причин задержек реализации были названы прошлогодние проблемы.
Известно, что с созданием новых производственных линий для iPad во Вьетнаме IT-гиганту помогла китайская компания BYD. Именно на этих линиях в ближайшее время запустится малое производство «яблочных» планшетов.