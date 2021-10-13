Apple впервые выпустит MacBook с дисплеем нового поколения и 120 Гц в октябре

На этом фоне оказалось ещё интереснее свежее заявление от основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга. В своём Twitter-аккаунте специалист написал, что он «на 100% уверен» в оснащении грядущих MacBook дисплеями нового поколения Mini LED.

Также он заявил, что Apple увеличит частоту обновления экрана своих ноутбуков до 120 Гц — впервые за всю историю линейки!

Напомним, что помимо вышеперечисленного, новеньким MacBook приписывают свежий дизайн, возвращение портов USB-A, HDMI и т.д. В основу устройств ляжет чип M1X с 10-ядерным CPU и 16-32 ядерным GPU.

Дата грядущей онлайн-презентации Apple — 18 октября.