Apple встроила в macOS функцию-шпион для проверки, не попала ли жидкость внутрь MacBook

Эта функция позволяет определить, попала ли жидкость в USB-C порты вашего компьютера. Система, названная liquiddetectiond, работает в фоновом режиме, анализируя данные с каждого порта USB-C на Mac, чтобы выявить следы влаги.

Нововведение направлено на предотвращение повреждений, которые могут быть не покрыты ограниченной гарантией Apple.

Отметим, что до последнего на Mac такой функции не было. И это несмотря на то, что в iPhone и iPad она уже существует некоторое время, предупреждая пользователей о влаге в разъемах.

При этом важно учитывать, что на том же официальном веб-сайте Apple указано, что в MacBook и некоторых клавиатурах уже установлены индикаторы контакта с жидкостью, которые меняют цвет при взаимодействии с влагой.

Добавление цифрового детектора жидкости в порты USB-C – это еще один шаг компании для уточнения диагностики устройств.