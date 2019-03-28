Apple всё ещ не испрвла прблему с клавтрй MacBook

Компания Apple до сих пор не исправила проблему с клавиатурой в ноутбуках MacBook. Некоторые пользователи всё ещё страдают от залипающих клавиш. На это обратила внимание журналистка The Wall Street Journal.

Напомним, в прошлом году Apple признала дефект в ноутбуках MacBook с клавиатурой типа «бабочка» и отозвала выпущенные модели на бесплатный ремонт. Причиной стала катастрофически низкая устойчивость новомодных клавиатур к крошкам и пыли. Проблемы охватили MacBook 2015-2017 годов, включая обычные MacBook и MacBook Pro.

В моделях MacBook Pro и MacBook Air используется улучшенная клавиатура «бабочка» третьего поколения с более тихими клавишами и новой мембраной, призванной защитить клавиатуру от сбоев при попадании пыли и других мелких частиц. Предполагалось, что это решит проблему. Но, судя по всему, не помогло. Или помогло, но не всем. Самое неприятно, что для ноутбуков 2018 года программа по бесплатному ремонту не предусмотрена.

Интересно, что статья The Wall Street Journal в интерактивном режиме демонстрирует самые частые проблемы с клавиатурой MacBook — пропущенные буквы E, R и T, а также двойные E, когда клавиша сработала дважды. Статью можно прочитать в «правильном» виде или с активированными ошибками, по одной или всеми сразу, на своём опыте осознав, сколько страданий приносят такие «мелочи».

Представитель компании Apple прокомментировал ситуацию, извинившись и отметив, что проблема сейчас не является массовой: «Мы знаем, что у небольшого количества пользователей бывают проблемы с клавиатурой-бабочкой третьего поколения, мы просим за это прощения». Пользователям, у которых проблема встречается, он посоветовал обратиться в службу поддержки.