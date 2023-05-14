Apple всё же успеет выпустить первый Mac на процессоре M3 до конца 2023 года

По его словам, купертиновцы вовсю готовятся к запуску первых Mac с новым чипом M3 уже в конце 2023 года. При этом для подстраховки он также добавил, что в крайнем случае это произойдёт в начале 2024-го.

Не забыл Гурман и подробно рассказать о том, что находится «под капотом» одного из вариантов нового M3.

Инсайдер заявил, что что в M3 Pro будет 12 ядер CPU, 18 ядер GPU и 36 ГБ оперативной памяти! Если сравнивать с предыдущим поколением M2 Pro, то новый M3 Pro будет иметь на 2 CPU-ядра и 2 GPU-ядра больше. Увеличится и максимальный объём оперативной памяти: с 32 до 36 ГБ.

Напомним, что ранее появилась информация об анонсе первого 15-дюймового MacBook Air с чипом Apple Silicon на грядущей конференции WWDC 2023.