Apple всё же успеет выпустить первый Mac на процессоре M3 до конца 2023 года

Apple всё же успеет выпустить первый Mac на процессоре M3 до конца 2023 годаИ мы не можем не порадоваться этому
Популярный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg раскрыл планы Apple на новые компьютеры Mac.
По его словам, купертиновцы вовсю готовятся к запуску первых Mac с новым чипом M3 уже в конце 2023 года. При этом для подстраховки он также добавил, что в крайнем случае это произойдёт в начале 2024-го.
Не забыл Гурман и подробно рассказать о том, что находится «под капотом» одного из вариантов нового M3.
Инсайдер заявил, что что в M3 Pro будет 12 ядер CPU, 18 ядер GPU и 36 ГБ оперативной памяти! Если сравнивать с предыдущим поколением M2 Pro, то новый M3 Pro будет иметь на 2 CPU-ядра и 2 GPU-ядра больше. Увеличится и максимальный объём оперативной памяти: с 32 до 36 ГБ.
Напомним, что ранее появилась информация об анонсе первого 15-дюймового MacBook Air с чипом Apple Silicon на грядущей конференции WWDC 2023.