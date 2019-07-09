Apple выпустила новые MacBook для учёбы

Компания Apple объявила о выпуске обновлённых ноутбуков MacBook Air и самого доступного MacBook Pro к началу сезона школьных распродаж.

Ноутбук MacBook Air претерпел небольшое изменение — 13-дюймовый дисплей Retina теперь поддерживает технологию True Tone, которая автоматически настраивает цветовую температуру для более комфортного просмотра. MacBook Air доступен по цене от 93 990 рублей.

Самый доступный MacBook Pro получил более серьёзную переработку. Начальная модель MacBook Pro диагональю 13 дюймов теперь оснащается новейшими 4-ядерными процессорами Intel 8-го поколения — вдвое более мощными, чем прежде. Ноутбук также теперь оснащается панелью Touch Bar и сенсором Touch ID, дисплеем Retina с технологией True Tone и чипом Apple T2. Цена стартует от 109 990 рублей.

Обновлённые модели MacBook Air и MacBook Pro участвуют в рекламной акции Apple «Снова в школу», которая начинается сегодня и доступна студентам Вузов, их родителям, сотрудникам учебных заведений и домашним преподавателям в магазине Apple Store для образования. При покупке любого участвующего в акции Mac или iPad для Вуза покупатель бесплатно получает наушников Beats, а также может воспользоваться специальными ценами для сферы образования.