Apple выпустит 12-дюймовый MacBook по цене ниже iPhone 14

Ожидается, что эта модель будет доступна с размерами дисплея 12” и 13”, а его цена составит $700 долларов или даже дешевле.

Данный шаг является ответом на увеличение цен на модели MacBook Air и MacBook Pro, вызванное инфляцией и переходом на собственные чипы Apple.

12-дюймовый MacBook, впервые представленный в 2015 году, был снят с производства в 2019-м из-за неудовлетворительной производительности и неспособности поддерживать последние обновления программного обеспечения.

Он работал на чипах серии Core M от Intel, которые уступали чипам серии M от Apple. С переходом купертиновцев на собственные процессоры, появились слухи о бюджетном MacBook, которые теперь, похоже, будут воплощены в реальность.