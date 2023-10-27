Apple выпустит 12-дюймовый MacBook по цене ниже iPhone 14

Apple выпустит 12-дюймовый MacBook по цене ниже iPhone 14Неужели мы дождались возвращения самого компактного ноутбука компании?
Apple готовится выпустить в 2024 году новый бюджетный MacBook, стремясь ответить на снижение поставок Mac.
Ожидается, что эта модель будет доступна с размерами дисплея 12” и 13”, а его цена составит $700 долларов или даже дешевле.
Данный шаг является ответом на увеличение цен на модели MacBook Air и MacBook Pro, вызванное инфляцией и переходом на собственные чипы Apple.
12-дюймовый MacBook, впервые представленный в 2015 году, был снят с производства в 2019-м из-за неудовлетворительной производительности и неспособности поддерживать последние обновления программного обеспечения.
Он работал на чипах серии Core M от Intel, которые уступали чипам серии M от Apple. С переходом купертиновцев на собственные процессоры, появились слухи о бюджетном MacBook, которые теперь, похоже, будут воплощены в реальность.