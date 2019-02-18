Apple выпустит 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно продукции Apple, запланированной к выпуску в 2019 году.

По данным аналитика, компания планирует выпустить 16-дюймовую модель MacBook Pro в новом дизайне. Это самая крупная версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году. Т

Также Минг-Чи Куо обещает 13-дюймовые ноутбуки с 32 ГБ оперативной памяти, ранее такая роскошь была доступна только 15-дюймовым MacBook Pro.

Когда-то Apple выпускала профессиональные мониторы для дизайнеров. И вот теперь, компания решила вернуться в этот сегмент. Ожидается 31,6-дюймовый 6K-монитор с подсветкой, подобной mini-LED. Ещё одна новинка для «профи» — следующий Mac Pro с легко обновляемыми компонентами.