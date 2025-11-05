Apple выпустит бюджетный Mac для конкуренции с Chromebook

Устройство под кодовым названием J700 находится на стадии тестирования и раннего производства. Его планируют представить в первой половине следующего года. Стоимость ноутбука составит значительно меньше 1000 долларов за счёт использования менее продвинутых компонентов.

Технические характеристики включают процессор от iPhone и ЖК-дисплей начального уровня. Диагональ экрана будет меньше, чем у текущей модели MacBook Air с её 13,6 дюймами.

В настоящее время самый доступный Mac — это MacBook Air с чипом M4 за 999 долларов, в то время как Chromebook можно приобрести всего за несколько сотен долларов.