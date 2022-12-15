Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook Air в 15-дюймовом корпусе

По данным популярного аналитика и инсайдера Росса Янга, уже в I квартале 2023 года Apple начнёт массовое производство панелей для новых MacBook Air. Их отличительной особенностью должны стать размеры.

Речь идёт о дисплеях, диагональ которых составит 15,5 дюйма. На сегодняшний день компания выпускает лишь 13-дюймовую версию своего самого доступного ноутбука.

При этом сообщается, что внешне новинка будет напоминать актуальную модель: всё тот же плоский дизайн, «чёлка» для веб-камеры, а также фирменный порт зарядки MagSafe.

Янг отметил, что анонс MacBook Air 15,5” должен состояться уже весной 2023 года.