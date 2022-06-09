Apple выпустит два MacBook новых размеров

Теперь же, судя по всему, настала очередь следующей вариации линейки, о которой интернет-инсайдеры также достаточно часто говорили.

Речь идёт о 15-дюймовом MacBook Air, который изначально ожидался на WWDC 2022, вместе с версией на базе SoC Apple M2. При этом, как сообщаются источники, данная модификация по размерам будет ближе к 16-дюймовому MacBook Pro.

Вместе с тем нас также ждёт анонс совершенно нового MacBook — MacBook 12”. При этом если 15-дюймовый Air ожидается уже в начале 2023 года, то 12-дюймовый ноутбук должны представить не раньше конца того же года или даже начала 2024-го.

Напомним, что чуть ранее в сети также всплыла информация о планах Apple представит гигантский 14-дюймовый iPad Pro. Якобы, в основу устройства ляжет новейший чип M2.