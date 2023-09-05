Apple выпустит ещё более дешёвую модель MacBook, чем Air

Этот шаг предпринимается в ответ на растущую популярность Chromebook, особенно в образовательном секторе.

Согласно источникам, новый MacBook будет нацелен на студентов и учащихся, предоставляя им высококачественный, но при этом бюджетный вариант ноутбука. Это может стать решающим моментом для многих учебных заведений при выборе техники для своих студентов.

Ожидается, что новый MacBook будет представлен в 2024 году. Точные технические характеристики, дизайн и цена пока остаются в тайне, но уже сейчас можно утверждать, что Apple делает ставку на расширение на рынке и привлечение новых пользователей.

Что интересно, этот потенциальный анонс станет частью стратегии купертиновцев по укреплению своего присутствия в образовательном секторе, где Chromebook доминирует уже несколько лет.