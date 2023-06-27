Apple выпустит iPad, который будет мощнее большинства ноутбуков на Windows

Apple выпустит iPad, который будет мощнее большинства ноутбуков на WindowsПричём уже в 2023 году
Apple готовит впечатляющее обновление iPad Pro. По данным источников, изменения будут сравнимы с переходом на процессоры Apple Silicon.
Одним из главных апдейтов станет внедрение OLED-экранов. В прошлом iPad Pro уже стал первым устройством Apple с 120-герцевым дисплеем и технологией Mini-LED. Теперь пришло время для OLED-панелей.
Также ожидается появление 14-дюймовой версии, о которой уже ходили слухи. Это значит, что на выбор нам будет предложено сразу три варианта планшетов.
Новые модели iPad Pro будут оснащены процессорами нового поколения — Applt M3 для 11- и 13-дюймовых версий. Вариант с 14-дюймовым экраном будет и вовсе базироваться на процессоре M3 Pro.
Таким образом, их производительность значительно превысит большинство ноутбуков на рынке, включая даже некоторые MacBook.
Ожидается, что новые модели iPad Pro будут представлены в ближайшие месяцы. Возможно, через месяц-два после презентации iPhone 15.