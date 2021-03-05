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Сегодня в 08:25
Apple выпустит iPad Pro с OLED-дисплеем
А вместе с ним и MacBook с таким же экраном
Более десяти лет Apple выпускает iPad, но до сих пор устройство поставляется лишь с IPS-дисплеями. Судя по всему, совсем скоро это должно будет измениться, ведь яблочная компания готовит к выпуску iPad Pro с экраном, созданным по технологии OLED.
На основе данных, полученных от анонимного источника из цепи поставок, можно предположить, что выпуск iPad Pro OLED состоится уже в 2022 году, пишет PhoneArena. Вместе с ним на свет должен появиться и первый MacBook на базе OLED-технологии, сообщают уже другие источники.
Отметим, что в 2021 году от Apple также ждут появления первых iPad с mini-LED дисплеями. В свою очередь в «мире MacBook» должен произойти редизайн, выйти 14-дюймовая версия MacBook Pro, а также возвращение давно пропавших портов: HDMI и SD-картридера.