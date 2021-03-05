Apple выпустит iPad Pro с OLED-дисплеем

На основе данных, полученных от анонимного источника из цепи поставок, можно предположить, что выпуск iPad Pro OLED состоится уже в 2022 году, пишет PhoneArena. Вместе с ним на свет должен появиться и первый MacBook на базе OLED-технологии, сообщают уже другие источники.

Отметим, что в 2021 году от Apple также ждут появления первых iPad с mini-LED дисплеями. В свою очередь в «мире MacBook» должен произойти редизайн, выйти 14-дюймовая версия MacBook Pro, а также возвращение давно пропавших портов: HDMI и SD-картридера.