Apple выпустит iPad с более мощным железом уже в марте 2024 года

Apple выпустит iPad с более мощным железом уже в марте 2024 годаНас ждёт целая линейка
Apple готовится к выпуску новых моделей iPad, которые обещают стать значительным обновлением в линейке планшетов компании.
По информации Bloomberg, компания планирует анонсировать новинки примерно в марте 2024 года.
В ассортименте свежих iPad найдётся место iPad Air на базе процессора M2, iPad mini с чипом A15 Bionic и обновлённой версии базовой модели iPad.
Кроме того, идёт работа над переработанным iPad Pro, который, как ожидается, станет крупнейшим обновлением с момента дебюта текущего поколения в 2018 году.
Неясно, будут ли новые модели iPad Pro также запущены в марте или позже в течение года.
Этот шаг со стороны Apple кажется логичным, учитывая текущие тенденции рынка и потребность в обновлении аппаратной части планшетов для поддержания конкурентоспособности.
Новые модели не только укрепят позиции купертиновцев на рынке, но и предложат пользователям улучшенные характеристики и новые возможности.