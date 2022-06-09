Apple выпустит iPad с рекордным размером экрана и количеством оперативной памяти «как у ноутбуков»

Но, судя по последним данным, уже совсем скоро компания анонсирует ещё более удивительное устройство в серии. Впервые в истории яблочная корпорация представит iPad с дисплеем 14,1 дюйма.

Для сравнения, самый большой на сегодняшний день iPad может похвастаться экраном в 12,4 дюйма.

Но что ещё более удивительно, новый iPad будет иметь 16 ГБ оперативной памяти. А это, в свою очередь, уже вполне сравнимо с полноценными ноутбуками от той же Apple. Постоянной памяти в новинке ожидается 512 ГБ.

Отметим, что инсайдеры не уточнили, какой именно процессор будет использоваться в устройстве. Если это будет недавно анонсированный Apple M2, то грядущий iPad рискует вырваться на недосягаемый для конкурентов уровень во всех планах. В том числе и в плане производительности.