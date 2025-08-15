Apple выпустит MacBook Air с собственным Wi-Fi чипом уже в 2026 году

Переход на фирменные беспроводные решения компания начала с iPhone 16e, где появился модуль C1, а уже осенью ожидается в линейке iPhone 17. В будущем же технология доберётся и до ноутбуков.

По данным утечки, 13- и 15-дюймовые M5 MacBook Air сохранят дизайн нынешних моделей на M4, без изменений корпуса. Главная цель перехода — снизить зависимость от Broadcom и Qualcomm, а также повысить эффективность за счёт более тесной интеграции компонентов.

Изначально Apple планировала объединить Wi-Fi, Bluetooth и сотовый модем в один чип, что сэкономит место на плате и улучшит энергопотребление.

Однако в MacBook Air M5, вероятно, появится только собственный Wi-Fi-модуль. Более сложная интеграция ожидается в будущем.

Предполагается, что новый модуль будет работать аналогично C1 из iPhone 16e, обеспечивая стабильную скорость, лучшую энергоэффективность и потенциально увеличивая время работы от батареи.