Apple выпустит MacBook с сенсорным экраном ради денег, — слух

В 2010 году Стив Джобс отверг концепцию MacBook с сенсорным экраном, назвав её «ужасной с точки зрения эргономики»: и тестировщики, и дизайнеры говорили о том, что тянуться к экрану через клавиатуру неудобно, и Джобс был противником такого концепта. Именно поэтому альтернативой таким ноутбукам стал планшет. И Apple никогда не экспериментировала в этом направлении.

Однако, согласно последним инсайдерским данным, компания планирует выпустить обновлённые MacBook в конце 2026 года или в начале 2027, и, поскольку вендор сейчас сосредоточен на поддержании финансовой устойчивости. то сенсорный экран может появиться в следующих MacBook, если окажется полезным.