Apple выпустит MacBook со встроенной SIM-картой

Все это яблочная корпорация планирует провернуть уже к 2028 году, о чем стало известно благодаря Марку Гурману из Bloomberg.

С 2018 года Apple активно работает над созданием собственного модема, стремясь отказаться от компонентов Qualcomm, которые в настоящее время используются в iPhone.

Сроки запуска несколько раз переносились, и теперь ожидается, что он будет готов к 2026 году. По словам Гурмана, Apple планирует использовать этот чип во многих устройствах компании, включая Apple Watch, iPad и, в конечном итоге, MacBook.

Интеграция модема в систему на чипе (SoC) позволит выпускать MacBook со встроенной мобильной связью. Ранее Apple рассматривала возможность разработки ноутбуков с поддержкой сотовой связи, но отказалась от этой идеи из-за проблем с размещением компонентов в корпусе. Интегрированный SoC решит эту проблему.