Apple выпустит ноутбуки и компьютеры на базе чипа M4 уже в 2024 году

Прошлой осенью Apple обновила MacBook Pro и iMac, представив чипы M3. MacBook Pro получил новый цвет Space Black и более доступную начальную модель. В 24-дюймовом iMac изменений было немного, а аксессуары остались с разъемами Lightning вместо USB-C.

В этом году главным обновлением станет внедрение чипов M4. Они впервые появились в iPad Pro в мае 2024 года, но пока не использовались в Mac. Новые модели iMac могут получить аксессуары с USB-C.

Ожидается и обновление Mac mini, который пропустил серию M3 и последний раз обновлялся в январе 2023 года с чипом M2 Pro. Гурман упомянул, что одна из моделей Mac получит значительные изменения в дизайне.

Переход на Apple Silicon уже привел к обновлениям дизайна большинства моделей, кроме Mac Pro и Mac mini.

Эти устройства, возможно, будут следующими в очереди на редизайн, что сделает их более современными и соответствующими новым стандартам.