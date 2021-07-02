Apple выпустит ноутбуки с совершенно новым типом дисплея уже в 2021 году

Если верить свежим данным инсайдеров, уже в сентябре 2021 года IT-гигант представит новые MacBook Pro на базе M1X/M2. Как пишет Gizmochina, это те самые 14 и 16-дюймовые модели, слухи о которых заполняли интернет в последние полгода.

Отличительной особенностью новых ноутбуков Apple, помимо свежего ARM-чипа и безрамочности, должен стать Mini-LED дисплей. Ранее компания использовала в своих портативных компьютерах исключительно IPS-панели.

Напомним, что Mini-LED — не совсем новая для яблочной корпорации технология. Так, в старшей версии iPad Pro 2021 года используется эта же технология.